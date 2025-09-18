Передано в суд дело экс-главы сельской администрации, обвиняемого в присвоении земли

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Головкинского сельского поселения, обвиняемого в присвоении, направлено в суд. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2016 году обвиняемый заключил сам с собой договоры аренды трех земельных участков на территории Полесского района, а четвертый напрямую оформил в собственность. Общая площадь присвоенных участков превысила 4,2 тыс. кв. м. Арендованные участки в дальнейшем он также оформил в собственность.

При этом чиновник не обеспечил опубликование извещений о предоставлении ему земельных участков и скрыл информацию о конфликте публичных интересов. После оформления права собственности обвиняемый продал три земельных участка другим лицам. В результате этого местному бюджету причинен ущерб в размере свыше 1,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Полесский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее по иску прокуратуры указанные земельные участки возвращены в муниципальную собственность.