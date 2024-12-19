Министр Астахова рассказала, как власти борются с неприятным запахом в Советске

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова озвучила график намеченных работ, которые должны помочь ликвидировать запах и улучшить экологическую обстановку на востоке области. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом Астахова рассказала на выездном заседании окружного Совета Советска в среду.



По словам Астаховой, на полигон доставлено оборудование для очистных сооружений, начаты монтажные работы. Планируется осуществить запуск очистных в конце декабря и в течение двух недель проверить их работу в тестовом режиме под нагрузкой. «Параллельно ведётся обустройство пруда-накопителя пермеата, очищаемого стока объемом не менее 400 куб. м. На данный момент выкопан котлован, проходит отсыпка песком, после чего будет произведена изоляция мембраной. Также ведётся разработка технического задания для определения технологии дегазации полигона», — отметили в правительстве.

Министр также напомнила, что на мусорный полигон в Барсуковке ограничен прием твердых коммунальных отходов из ряда муниципалитетов: «На сегодняшний день принимаются твердые коммунальные отходы только с территории Неманского, Советского, Славского и Краснознаменского городских округов».

Напомним, последнюю партию очистных сооружений на полигон под Советском доставили 11 декабря.

