Облвласти допустили возможность закрытия полигона под Советском

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Областные власти допустили возможность закрытия полигона в посёлке Барсуковка под Советском. Такое решение можно будет принять после подведения итогов проектирования рекультивации участков полигона. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии региона на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Ведомство напомнило, что сейчас власти рассматривают возможность создания проектно-сметной документации по рекультивации отработанных участков свалки. В ней будет предусмотрена установка систем дегазации и очистки фильтрата. По мнению минприроды, мера позволит комплексно «устранить проблему» в том числе с неприятным запахом.

«Вопрос закрытия полигона либо продолжения на нём работ можно обсуждать только по итогам проектирования. Срок завершения проектных работ установлен на третий квартал 2025 года», — говорится в сообщении министерства. Власти также отметили, что с апреля 2024 года полигон принимает отходы из Неманского, Советского, Славского и Краснознаменского округов.

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Далее минприроды отметило, что системы очистки фильтрата уже доставили в Барсуковку. Её установили на площадке с бетонными плитами. Там она будет стоять до ноября, пока оборудование готовят к монтажу и доставляют на полигон оставшиеся части системы.

«К пусконаладке и проверке систем приступят незамедлительно после поставки всех частей оборудования», — резюмировало ведомство.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

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23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. Их проектная мощность составит 200 кубометров сточных вод в сутки. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

Изображения: скриншоты комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»

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