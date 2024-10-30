Облвласти допустили возможность закрытия полигона под Советском

Областные власти допустили возможность закрытия полигона в посёлке Барсуковка под Советском. Такое решение можно будет принять после подведения итогов проектирования рекультивации участков полигона. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии региона на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
Ведомство напомнило, что сейчас власти рассматривают возможность создания проектно-сметной документации по рекультивации отработанных участков свалки. В ней будет предусмотрена установка систем дегазации и очистки фильтрата. По мнению минприроды, мера позволит комплексно «устранить проблему» в том числе с неприятным запахом.
«Вопрос закрытия полигона либо продолжения на нём работ можно обсуждать только по итогам проектирования. Срок завершения проектных работ установлен на третий квартал 2025 года», — говорится в сообщении министерства. Власти также отметили, что с апреля 2024 года полигон принимает отходы из Неманского, Советского, Славского и Краснознаменского округов.
Далее минприроды отметило, что системы очистки фильтрата уже доставили в Барсуковку. Её установили на площадке с бетонными плитами. Там она будет стоять до ноября, пока оборудование готовят к монтажу и доставляют на полигон оставшиеся части системы.
«К пусконаладке и проверке систем приступят незамедлительно после поставки всех частей оборудования», — резюмировало ведомство.
Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.
Изображения: скриншоты комментариев на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте»