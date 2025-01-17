Директор ЕСОО: очистные в Барсуковке полноценно заработают в феврале

Очистные сооружения на полигоне в посёлке Барсуковка полноценно заработют в феврале. Об этом порталу «Руград» сообщил директор «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков.

Отмечается, что всё комлектующее государственное предприятие уже получило. 21 января на полигоне приступят к установке мембраны. Сейчас очистные сооружения заполнены технической водой. По словам Полякова, это необходимо для того, чтобы «выявлять несущественные, но требующие устранения изъяны». До этого установка давала протечку, что, по словам директора ЕСОО, не критично. С 22 января очистные сооружения будут испытывать с использованием фильтрата.

«В течении двух недель будем подбирать и экспериментировать с солями и химикатами, работой автоматики, будем выявлять какие-то изъяны в программном обеспечении. Но это уже будет плановая работа. С 1 февраля мы выходим уже на полноценную работу на фильтрате. К 1 февраля закончим все работы», — заявил Поляков.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.