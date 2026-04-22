В Калининграде изготовили памятник «Три критики Канта»

На территории неокампуса «Кантиана» БФУ имени Канта планируют установить памятник «Три критики Канта». Об этом сообщила пресс-служба университета.

«В основе композиции — идеальная геометрическая форма: отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров, символизирующая совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов Канта: „Критика чистого разума“ (1781, 1787), „Критика практического разума“ (1788), „Критика способности суждения“ (1790)», — говорится в сообщении.

Сфера установлена на массивном бетонном постаменте с грубым сколом. Под ней размещён круглый лист кортеновской стали с высеченными изречениями философа. Они написаны в зеркальном виде и становятся читаемыми только в отражении.

Скульптуру весом в 6 тонн изготовили в компания «АЛЮ БАУ» под руководством инженера Максима Гриневского. Автором проекта выступил архитектор Артур Сарниц.

«Памятник станет новой точкой культурного притяжения в Калининграде, символизируя философскую традицию университета и открывая для горожан и туристов образ Канта через отражение в „идеальной сфере“», — рассказал автор проекта Артур Сарниц.

Установить памятник планируют в июне 2026 года на площади Канта неокампуса «Кантиана», который строится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Строительная готовность кампуса «Кантиана» на февраль 2026 года составляет 83%. Открытие интеллектуального пространства «Кантиана» — три учебных корпуса, библиотека, коммерческая улица, конгресс центр — запланировано на конец 2026 года, добавили в пресс-службе.

В 2023 году БФУ объявил конкурс на создание проекта памятника «Три критики Иммануила Канта». Изначально установка монумента трём главным трудам философа входила в план мероприятий к празднованию 300-летия со дня его рождения.

