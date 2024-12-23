На острове Канта появилась скульптура голого «Хранителя Кёнигсберга» (фото)

В Калининграде на острове Канта появилась скульптура голого человека с усами, на плечах и руках которого разместились миниатюры знаковых объектов Калининграда/Кёнигсберга. В их числе Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лёбенихтского госпиталя.
В пресс-службе Кафедрального собора пояснили, что не имеют отношения к установке арт-объекта.
«Это фотозона Königwurst, — сообщили в пресс-службе. — Фигура называется «Хранитель Кёнигсберга».
Заместитель директора Кафедрального собора и начальник отдела музейной и экскурсионной работы Данил Акимов подтвердил «Новому Калининграду», что скульптура была установлена одним из участников рождественской ярмарки для привлечения внимания к своей торговой точке.
«Изготовили скульптуру Art Ferrum (я так понимаю, это псевдоним художника или название мастерской), — пояснил Акимов. — Это временная металлическая конструкция, которую уберут после проведения ярмарки».Напомним, что ярмарка на острове Канта открылась в субботу, 21 декабря. В тот же день состоялась презентация видеомэппинга на фасаде Музея изобразительных искусств.