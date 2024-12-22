Автор «Хранителя Кёнигсберга»: «Мне больше нравится реалистичная скульптура» (фото)

Автор скульптуры «Хранитель Кёнигсберга», вызвавшей неоднозначную реакцию у посетителей рождественской ярмарки на острове Канта, намерен устроить выставку своих работ. О том, как стальная фигура обнаженного человека с усами, украшенного достопримечательностями Калининграда/Кёнигсберга, оказалась напротив Кафедрального собора, для чего и как давно она создавалась, мастер кузовного ремонта Роман Киселёв рассказал «Новому Калининграду».

21 декабря калининградцы и гости города, посетившие остров Канта, стали свидетелями сразу нескольких событий: открытия рождественской ярмарки, демонстрации видеомэппинга на фасаде Музея изобразительных искусств и презентации скульптуры голого человека с усами, на плечах и руках которого разместились миниатюры знаковых объектов Калининграда/Кёнигсберга, в числе которых Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лёбенихтского госпиталя.

Автором скульптуры оказался скульптор-самоучка Роман Киселёв, переехавший в Калининград из Добровольска Краснознаменского района. Роман рассказал «Новому Калининграду», что «Хранитель» был создан ещё несколько лет назад и свалившаяся на него слава стала неожиданностью.

«Скульптура не новая, ей три года, наверное, — рассказал Роман. — Но она у меня простаивала. Изначально я вдохновился картинкой. Там был изображён голый торс. Такие штуки, как у „Хранителя“ на голове, должны были и на руках быть, но когда я его сделал и в рост поставил, мне пришла идея в голову изготовить наши калининградские достопримечательности».

Что именно на голове у скульптуры, Роман ответить затруднился, пояснив, что для оформления использовал стальные автомобильные детали (конструкция на голове отдалённо напоминает шпиль Барселонского собора — он же собор Святого Креста и Святой Евлалии — прим. «Нового Калининграда»). На острове Канта фигура оказалась после того, как друзья Романа, владеющие точкой общепита, попросили установить её «для антуража» рядом с палаткой по продаже колбасы.

Мастер отметил, что негативные отзывы посетителей ярмарки и комментарии в соцсетях его не испугали.

«Я, в принципе, на всё готов, — сообщил он. — Мне уже люди сказали, что там есть какие-то негативные отзывы, но я к этому нормально отношусь. Это ведь просто моё хобби, я их не для кого-то, а для себя делаю. Конечно, если будет хорошее деловое предложение, то я готов и продать что-то из своих работ, но пока таких предложений не было. Я для души их делаю, когда время есть».

Фото: страница Романа Киселёва «ВКонтакте»

В качестве материала для скульптур Роман использует листовой металл, который специально для этого приобретает. Почти все свои работы мастер экспонирует на территории гаражного общества на улице Горького, где находится его мастерская (Роман также является председателем в этом гаражном обществе).

«У меня уже достаточно много скульптур накопилось, — добавил он. — Последняя моя работа — это „Питбуль“, но я его фотографий у себя на странице ещё не публиковал. А предпоследняя скульптура — это „Солдат, несущий мир“. Больше всего из моих работ мне самому нравится „Халк“. Это самый первый большой проект, и он всех очень впечатлил. Все на него вешались и фотографировались, детям он очень нравится. Ещё относительно недавно сделал „Спартанца“, а также рыбёшек разного плана. У меня были какие-то небольшие продажи, но вообще у нас как-то не очень ценят в деньгах такое искусство. Люди не понимают, сколько на это времени уходит. У меня в Светлогорске выставка была, что-то я в Москву продал».

Скульптор также рассказал, что хорошо знаком со своим коллегой из Гвардейска,Александром Брагой, также занимающимся изготовлением стальных скульптур и украшающим ими свой город.

«Это мой товарищ, — пояснил Роман. — У него свой стиль, а у меня свой. Александр из автомобильных деталей делает в основном, а мне больше нравится реалистичная скульптура, поэтому я и работаю с листовым металлом».

Фото: Оксана Майтакова / Новый Калининград

Оценить стоимость своих работ в рублевом эквиваленте Роман Киселёв с ходу не смог. «Если меня заинтересует какое-то предложение, то я готов подумать, — ответил он. — Но вообще я планирую организовать большую выставку-продажу. Для этого мне нужно побольше фигур создать».

Напомним, что ранее в пресс-службе Кафедрального собора пояснили, что арт-объект «Хранитель Кёнигсберга» планируют убрать сразу после завершения рождественской ярмарки. Заместитель директора Кафедрального собора и начальник отдела музейной и экскурсионной работы Данил Акимов сообщал «Новому Калининграду», что скульптура была установлена одним из участников рождественской ярмарки для привлечения внимания к своей торговой точке. Отзывы на появление «Хранителя» в соцсетях были в основном критическими. В частности, гостей ярмарки смутил тот факт, что фигура была обнаженной. Кроме того, протест вызвала невозможность определить её пол.

Текст: Иван Марков, фото: Оксана Майтакова / Новый Калининград, фото со страницы Романа Киселёва «ВКонтакте»