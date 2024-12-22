Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото)

Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото) Чебурашка в апельсинах: на острове Канта в Калининграде открылась ярмарка (фото)
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В субботу, 21 декабря, на острове Канта в Калининграде открылась праздничная ярмарка (0+), которая продлится по 12 января. «Чего ждать от маркета? Удмуртские перепечи, тайский том-ям, прусская похлебка с колбасками, утка в мандариновом соусе, вок, цеппелины, коллекция разноцветных пончиков, моти... Каникулы длинные — все успеется», — зазывают гостей организаторы. Помимо стритфуда на любой вкус, гостям обещают творческие мастерские для детей и взрослых, которые будут проходить каждый день с 12 до 18 часов. В «программе» от местных ремесленников — новогодние игрушки в разных техниках, шоколадные фигурки, украшения и даже масляные духи. В первую ночь Нового года ярмарка будет работать до трех утра. В остальное время — по будням с 12 до 21 и с 11 до 22 по праздникам и выходным. 

В день открытия ярмарки на острове Канта побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


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