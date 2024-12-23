БФУ: предоставление оригинала аттестата для поступления в 2025 не потребуется

Для поступления в университет в 2025 году предоставление оригинала аттестата или диплома не потребуется. Об этом заявил врио проректора по образовательной деятельности БФУ им. Канта Максим Лисогор, его слова привёл PR-офис университета.

По его словам, предоставление документа о последнем месте обучения не потребуется ни в бумажном, ни в цифровом виде. Лисогор пояснил, что раньше такую меру ввели для исключения «двойного» зачисления на бюжетные места. В следующем году для зачисления в университет потребуется согласие на зачисление, поданное через единый портал государственных услуг. Помимо электронного, можно также принести оригинал документа в приёмную комиссию.

«Согласие на зачисление можно подать только в один университет, каждое следующее поданное согласие отменяет предыдущее. Например, поступающий подал согласие на зачисление на ЕПГУ в один университет, а бумажное заявление о согласии на зачисление подал в другой университет. Бумажное согласие практически в тот же момент отменит ранее поданное согласие на ЕПГУ, и останется только одно актуальное согласие — поданное в бумажном виде», — отметил врио проректора. Лосигор пояснил, что документ на единам портале государственных услуг можно будет отозвать один раз в два часа.

Ранее стало известно, что после конкурса Минобрнауки России по распределению контрольных цифр приёма БФУ им. Канта получило «свыше 2300 мест» на программы высшего образования. Ещё 250 мест отвели на поступление на среднее профессиональное образование. Помимо этого, в 2025 году у университета не будет права увеличить в ходе приёмной кампании количество мест для платного обучения. Изначально установленная квота будет предельной.