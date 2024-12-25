Беспрозванных анонсировал новую реконструкцию аэропорта «Храброво»

Аэропорт «Храброво» ожидает новая реконструкция. Об этом в ходе послания «Об основных направлениях своей деятельности и деятельности Правительства Калининградской области на период 2025-2029 годов» заявил губернатор Алексей Беспрозванных.



«Принято принципиальное решение о реконструкции аэропорта „Храброво“, чтобы расширить пассажиропоток с 5 до 7 млн человек в год. Работы начнутся уже в следующем году», — сообщил глава региона.

Беспрозванных также отметил, что в текущем году «авиасубсидии стали доступными для постоянно проживающих на территории Калининградской области».

«Будем решать вопрос о субсидировании пассажирских авиаперевозок за счет средств федерального бюджета на регулярной основе», — добавил он.

В июне этого года примерная стоимость планируемой комплексной реконструкции «Храброво» оценивалась в 13,5 млрд рублей. Такую сумму озвучивал гендиректор аэропорта Александр Корытный.

«Комплексная реконструкция „Храброво“ у нас состоит из двух проектов, — заявлял он летом. — Это увеличение протяжённости магистральной рулёжной дорожки (МРД) и расширение площади аэровокзала под большее число пассажиров. Надеемся, что они пойдут в унисон, и мы завершим эти проекты одновременно. Всё это позволит нам принимать по году до 7 млн пассажиров».