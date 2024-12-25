В ММО рассказали о новых проблемах со зданием «Янтарной мануфактуры»

После завершения работ в корпусе «Планета Океан» Музей Мирового океана намерен переключиться на приспособление под клубное пространство здания «Янтарной мануфактуры», расположенного на улице Серпуховской, однако на текущий момент у проектировщиков возникли трудности. О том, что с мануфактурой «не всё получается», в среду, 25 декабря, сообщил генеральный директор ММО Денис Миронюк.

«Мы уже это обсуждали с ППК „Единый заказчик“, — заявил Миронюк. — Они рассмотрят возможность того, чтобы включить в перечень своих объектов „Янтарную мануфактуру“ в едином комплексе. Если, конечно, этот вопрос будет поддержан правительством области и Музеем янтаря (у них в собственности часть объекта)».

В течение текущего года, как пояснил Денис Миронюк, калининградскому проектировщику не удалось завершить корректировку проекта, так как он столкнулся с проблемами при обследовании здания.

«Проект в прошлый раз остановился на Госэкспертизе, — напомнил директор музея. — Проектировщики уткнулись в тупик, потому что, по их мнению, шурфить во время изысканий этот объект нельзя, потому что он находится на „плотах“, и это может привести к деформации основания и разрушениям объекта. Экспертиза позиционирует изыскания как необходимые, и поэтому проект остановился».

В итоге, работы перенесены на 2025 год.

Концепция будущего использования объекта, как уверяет гендиректор ММО, будет синхронизирована с концепцией Музея янтаря.

«Музей янтаря, скорее всего, будет рассказывать там про свою тему. А мы хотим сделать историко-культурный центр, который будет называться „Морское собрание“. калининградцы помнят, что у нас был дворец культуры моряков, дворец культуры рыбаков. очень часто тем, кто связан с морем в прошлом и настоящем негде собираться и проводить свои мероприятия. Мы хотим часть мануфактуры приспособить для этого», — напомнил Миронюк.

В августе этого года губернатор Алексей Беспрозванных попросил федеральное Министерство культуры поддержать финансированием проект реконструкции исторического здания «Янтарная мануфактура» в Калининграде. Врио губернатора рассчитывает «синхронизировать процессы по реконструкции со стороны федерального учреждения и регионального» в случае, если проект будет поддержан.

Согласно предварительному заключению, стоимость работ по приспособлению здания к современному использованию оценивается сегодня примерно в 595 миллионов рублей.