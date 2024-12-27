У авиакомпании «Аэрофлот» закончились субсидированные билеты для жителей и студентов Калининградской области, выделенные на первые месяцы 2025 года. Об этом сообщило мининфраструктуры в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

Как сообщает ведомство, субсидированные билеты есть в продаже у остальных перевозчиков. Так, жители Калининградской области могут приобрести билет у авиакомпании «Уральские авиалинии», начиная с 9 января.



Мининфраструктуры также напомнило, что «вопрос с субсидированными билетами всегда решается только на федеральном уровне — это средства из федерального бюджета».

Напомним, что 17 декабря авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» открыли продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год. Стоимость билетов в Москву и Санкт-Петербург в одну сторону по программе субсидирования авиаперевозок составила 3800 и 3500 рублей соответственно. Всего Калининградской области на субсидирование авиаперелётов в 2025 году выделили 450 млн рублей.