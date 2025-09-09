Эсеры инициировали законопроект о запрете въезда в РФ семей трудовых мигрантов

Депутаты из фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о запрете въезда и пребывания на территории РФ членов семей трудовых мигрантов. Как пояснил ТАСС глава партии Сергей Миронов, предлагаемая норма — «важный шаг на пути перехода к вахтовой системе работы мигрантов в России».

Проект базового закона предлагает установить, что член семьи иностранного гражданина, работающего в РФ, не будет иметь право на въезд и пребывание в стране. Исключение составят граждане Белоруссии. «Принятие федерального закона позволит снизить миграционный приток на 15-20% за счет исключения членов семей низкоквалифицированных мигрантов, что уменьшит нагрузку на социальную инфраструктуру и бюджетные расходы на образование, здравоохранение и социальное обеспечение», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее вступил в силу закон о запрете зачисления в школы детей мигрантов без знания русского языка.