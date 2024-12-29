«Водоканал» пообещал улучшить качество воды в Зеленоградском округе «уже сегодня»

«Водоканал» пообещал улучшить качество воды в Зеленоградском округе «уже сегодня»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Качество воды в Зеленоградском округе, жители которого ранее жаловались на «чёрную воду из-под крана», должно улучшиться уже сегодня. Такое обещание жителям дали сотрудники регионального «Водоканала» в своём официальном телеграм-канале.

«По оперативной информации аварийные бригады областного „Водоканала“ приступили к промывке системы водоснабжения в пос. Малиновка Зеленоградского округа, — говорится в сообщении. — Работы будут вестись в течение нескольких часов. Это должно ликвидировать загрязнение и улучшить качество водоснабжения во всем округе уже сегодня».

Получить оперативную информацию о ходе работ можно по телефону: 8 (4012) 555-151, доб. 1 (телефон работает круглосуточно).

Напомним, что жители Зеленоградского округа (особенно из посёлков Вишнёвое и Малиновка) уже вторые сутки жалуются на некачественную воду и публикуют соответствующие фотографии в пабликах «Водоканала». В одиннадцатом часу вечера 29 декабря они и вовсе сообщали об отключении воды. Коммунальщики в свою очередь заявляют, что причины ухудшения водоснабжения устанавливаются, и уже «есть некоторые версии, которые сейчас отрабатываются».

В октябре этого года гражданам и муниципальным учреждениям в Зеленоградском районе был выполнен перерасчёт платы за водоснабжение после вмешательства прокуратуры.

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