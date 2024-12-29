В Минэкономразвития начали отбор по программе строительства модульных гостиниц

В Минэкономразвития начали отбор по программе строительства модульных гостиниц
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

В Минэкономразвития РФ стартовал отбор проектов по программе строительства модульных гостиниц. Как уточнили в министерстве, отбор проводится сразу на 3 года: с 2025-го по 2027-й, что «позволит инвесторам и регионам увеличить горизонт планирования». При этом, акцент решили сделать на трёх направлениях, которые будут поддержаны в первую очередь. К ним отнесли:

  • глэмпинги вблизи автомобильных туристических маршрутов;

  • проекты в новых регионах и туристических ОЭЗ;

  • проекты на особо охраняемых природных территориях, где есть ограничения по строительству крупных отелей.

«Проекты модульных гостиниц можно реализовать в короткие сроки, — отметил заместитель министра Дмитрий Вахруков. — Они не требуют больших капитальных затрат и быстро выходят на окупаемость. Очень важно, что такие гостиницы экологичны, их можно размещать рядом с природными объектами и территориями, где запрещено капитальное строительство».

Прием заявок стартовал 28 декабря, а последние заявки примут 3 марта 2025 года.

Предпочтение обещают отдавать регионам, которые исполнили обязательства по текущему этапу программы. Также одним из новых условий предоставления поддержки является соответствие земельного участка целям субсидии.

Напомним, что в мае этого года областные власти выделили 20 млн на гранты для глэмпингов и кемпингов.

В июне 2023 года Антон Алиханов, бывший на тот момент губернатором Калининградской области, сообщал, что региону выделили из федерального бюджета 500 млн рублей на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов. В 2023 году для региона предусмотрели 391,5 млн рублей на эти цели, в 2024 году — 132,2 млн.

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