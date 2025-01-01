В деле о взятке главврачу онкоцентра облвласти сослались на врачебную тайну

В деле о взятке главврачу онкоцентра облвласти сослались на врачебную тайну
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В деле о взятке главному врачу онкологического центра Калининградской области региональные власти сослались на врачебную тайну. Такое заявление поступило от министерства здравоохранения в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Редакция запросила у ведомства информацию, по каким причинам онкобольному отцу Марии Петровой (имя изменено — прим. «Нового Калининграда») не оказывали услуги по лечению, имела ли право сама Петрова приезжать к лечащему врачу без отца, но с его документами, и по какой причине врач-онколог не стала общаться с девушкой и заявила, что та являлась «никем».

«В соответствии со ст. 13 Федерального закона „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ сведения о факте обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии их здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при их медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. В случае если у гражданки Марии Петровой имелась доверенность на представление интересов пациента в медицинской организации, она вправе приезжать с его документами и получить необходимую информацию. Министерство не располагает сведениями о заявлении врача-онколога, так как она не является работником министерства», — говорится в сообщении регионального минздрава.

«Отцу не оказывают помощи»: подробности дела о взятке главврачу онкоцентра

В начале ноября стало известно, что в онкологическом центре Калининградской области летом 20-летняя жительница региона попыталась дать взятку главному врачу в размере 200 долларов США. В релизе областного суда отмечалось, что виновница рассчитывала через руководство добиться госпитализации родственника на обследование в стационарное отделение.

Сама девушка в разговоре с «Новым Калининградом» отметила, что её отцу долго не оказывали помощь. Она решила добиться лечения самостоятельно, прихав в областной онкоцентр. По заявлениям обвиняемой, там она столкнулась с хамством от врача-онколога из-за того, что является «никем», а к главврачу обратилась с целью получить хотя бы платные услуги. На тот момент руководителем медучреждения являлся Кирилл Баринов.

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