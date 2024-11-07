Жительницу области обвиняют в покушении на дачу взятки главврачу онкоцентра

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В суд поступило уголовное дело по обвинению 20-летней жительницы Светлогорска в покушении на дачу взятки главному врачу медицинского центра в Гурьевском районе. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда, в беседе с корреспондентом уточнив, что речь идет об онкоцентре.

Полагая, что в силу занимаемый должности главный врач может дать указание поместить ее отца на обследование в стационарное отделение онкоцентра, 20-летняя девушка передала медику в его рабочем кабинете взятку в размере 200 долларов США, положив деньги в бумаги на рабочем столе. Однако доктор забирать их отказался.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ как покушение на дачу взятки должностному лицу лично. Судебное заседание в Гурьевском районном суде назначено на 21 ноября.

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