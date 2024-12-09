«Отцу не оказывают помощи»: подробности дела о взятке главврачу онкоцентра

В начале ноября стало известно, что в онкологическом центре Калининградской области летом 20-летняя жительница региона попыталась дать взятку главному врачу в размере 200 долларов США. В релизе областного суда отмечалось, что виновница рассчитывала через руководство добиться госпитализации родственника на обследование в стационарное отделение. Мария Петрова рассказала «Новому Калининграду», что сподвигло её на такое решение. Имя и фамилия девушки изменены по её просьбе.

Всё произошло в июле 2024 года. Мария рассказала, что в середине месяца прилетела в Калининград из Москвы для ухода за отцом. Она утверждала, что на тот момент ему никакой медицинской помощи не оказывали.

Поняв, что родственник находится в тяжёлом состоянии, ему очень сложно ходить, Мария решила самостоятельно ехать в онкоцентр и добиваться помощи, тем более отец уже наблюдался в медучреждении. Она взяла все необходимые документы и, отсидев очередь, зашла в кабинет к онкологу. Врач, со слов Марии, выгнал её, заявив, что та — никто, и общаться будут только с её мачехой. Не найдя другого решения проблемы, она пошла к главному врачу онкоцентра — на тот момент этот пост занимал Кирилл Баринов.

«Рассказываю проблему, что у меня болеет отец, ему никакой помощи абсолютно не оказывают, а лечащий врач меня выгоняет из кабинета. Он молчит, я рыдаю. Я думаю, может, поблагодарить нужно или чтобы платно оказали какие-либо услуги по лечению моего отца. Я достала деньги, положила их в документы, надеясь, что какое-то лечение моему отцу окажут. Опять же игнор, он вызвал секретарей и полицию, а также попросил в минздрав написать», — рассказала Мария. По её словам, она была в шоке от услышанного, но не собиралась никуда уходить.





Прибывшим правоохранителям девушка пояснила, зачем пошла на такой поступок, и ничего отрицать не стала. При этом дочь онкобольного уточнила, что хотела показать готовность взять даже платную услугу, лишь бы помочь отцу, и не осознавала, как это может быть расценено. Полиция забрала Петрову и Баринова в отделение, где взяла объяснения с каждого.

«По сей день моему отцу не оказана никакая помощь. Я сама ухаживаю за ним, делаю ему перевязки, приёмники я заказываю за свой счёт, работать сейчас не могу. Плюс я за бабушкой своей ухаживаю, дедушка у меня в больнице. Я не знаю, как с этим бороться. Всё, чего мы добились — это то, что пару кремов нам выдают бесплатно», — рассказала Петрова. На вопрос, почему никто не оказал тогда какую-либо помощь, девушка, ссылаясь на врачей, заявила, что в онкоцентре тогда оказывали лишь консультативные услуги.

«Я также обращалась и в областную больницу до и после инцидента. Там у меня попросили направление из онкоцентра. Но меня из онкоцентра-то выгнали», — резюмировала Мария.

Кирилл Баринов, который в июле 2024 года был и.о. главврача медучреждения, отказался давать комментарии «Новому Калининграду». Напомним, в конце октября 2024 года Баринов перешёл на должность заместителя главного врача онкоцентра по медицинской части, а пост и.о. главврача занял Степан Миракян. Позже Минздрав сообщил, что Кирилл Баринов покинул пост и.о. главврача онкологического центра Калининградской области по собственному желанию.

Редакции не удалось оперативно получить в министерстве здравоохранения Калининградской области информацию о причинах, по которым отцу Петровой не оказывали услуги по лечению. «Новый Калининград» направил информационный запрос в региональное правительство. Заседания суда по делу назначались уже дважды, но оба раза переносились. Следующее должно пройти 17 декабря.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: Юлия Власова / Новый Калининград