СМИ: полиция в РФ получит право свободно заходить в дома мигрантов

Полицейские в рамках госконтроля за мигрантами, попавшими под режим высылки, получат право на доступ в жилье и иные помещения, в которых фактически проживают такие иностранцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на нормы, закрепленные в законе, который вступит в силу 5 марта.



Полицейские также смогут запрашивать у госорганов РФ и властей иностранных государств информацию и документы, необходимые для осуществления госконтроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также получать от банков сведения о наличии и номерах банковских счетов иностранца в режиме высылки, о движении денежных средств по таким счетам.

Кроме того, сотрудники МВД с 5 марта получат возможность осуществлять наблюдение за иностранными гражданами, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающих таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.