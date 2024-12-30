«Узакониться» или уехать: Путин подписал указ о высылке нелегальных мигрантов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ в развитие закона о высылке нелегальных мигрантов. Согласно документу, мигранты, которые находятся в России незаконно, должны самостоятельно покинуть страну либо урегулировать свое правовое положение до 30 апреля, пишет ТАСС.

Миграционный режим высылки вводится в России с 5 февраля 2025 года и будет применяться в отношении иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в РФ. При этом требование о выезде не будет применяться к иностранцам, которые сдали биометрию, прошли тестирования на наркотики и инфекции, предоставили документы о владении русским языком, знании истории и законов России, погасили задолженности.

Послабления сделаны для иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях. В отношении них «прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания в РФ, сокращении срока временного пребывания».