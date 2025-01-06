СМИ: в Калининградской области турналог принесёт местным бюджетам до 110 млн

Туристический налог начал действовать с 1 января 2025 года. По предварительным оценкам, за счёт налога в бюджеты муниципалитетов Калининградской области поступит от 100 до 110 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма.

В Калининградской области туристов готовы принять 282 классифицированных коллективных средства размещения на 8099 номеров. В их числе семь коллективных средств размещения категории «пять звёзд», 33 — «четыре звезды» и 87 — «три звезды». В среднем загрузка отелей на побережье и в Калининграде составляет 69%. При этом загрузка отдельных отелей достигает 70-95%. По прогнозам, загруженность гостиниц в период новогодних выходных достигнет уровня прошлого года — порядка 77-80%. В регионе в этот период ожидают более 70 тыс. гостей.

«Так, например, с учётом количества номерного фонда и среднегодовой загрузки коллективных средств размещения городского округа „Город Калининград“ и Зеленоградского муниципального округа прогноз поступлений составляет 40 млн руб. и 20 млн руб. соответственно», — отметили в ведомстве, отметив, что расчёт не учитывает возможного размещения льготных категорий граждан.

Туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов. В Краснознаменском, Нестеровском и Славском округах было принято решение отказаться от введения этого налога из-за отсутствия или небольшого количества классифицированных гостиниц и других коллективных средств размещения, расположенных на их территории.