СМИ: в Калининградской области турналог принесёт местным бюджетам до 110 млн

Все новости по теме: Туризм

Туристический налог начал действовать с 1 января 2025 года. По предварительным оценкам, за счёт налога в бюджеты муниципалитетов Калининградской области поступит от 100 до 110 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма.

В Калининградской области туристов готовы принять 282 классифицированных коллективных средства размещения на 8099 номеров. В их числе семь коллективных средств размещения категории «пять звёзд», 33 — «четыре звезды» и 87 — «три звезды». В среднем загрузка отелей на побережье и в Калининграде составляет 69%. При этом загрузка отдельных отелей достигает 70-95%. По прогнозам, загруженность гостиниц в период новогодних выходных достигнет уровня прошлого года — порядка 77-80%. В регионе в этот период ожидают более 70 тыс. гостей.

«Так, например, с учётом количества номерного фонда и среднегодовой загрузки коллективных средств размещения городского округа „Город Калининград“ и Зеленоградского муниципального округа прогноз поступлений составляет 40 млн руб. и 20 млн руб. соответственно», — отметили в ведомстве, отметив, что расчёт не учитывает возможного размещения льготных категорий граждан.

Туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов. В Краснознаменском, Нестеровском и Славском округах было принято решение отказаться от введения этого налога из-за отсутствия или небольшого количества классифицированных гостиниц и других коллективных средств размещения, расположенных на их территории.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter