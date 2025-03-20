Горсовет Калининграда намерен освободить студентов от уплаты турналога

Продолжение: Горсовет: калининградцы должны платить турналог при отдыхе в муниципалитетах
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Городской совет депутатов планирует освободить от уплаты туристического налога студентов, которые на постоянной основе проживают на территории округа, а также тех, кто приезжает в регион на длительный срок. О намерениях внести изменения в решение горсовета «Об установлении на территории городского округа „Город Калининград“ туристического налога» сообщил председатель комитета по финансам Алексей Данилов на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности 20 марта.

Данилов уточнил, что «если гражданин заключает договор на 60 суток и более, то в этом случае он по сути не является туристом и не должен уплачивать туристический налог».

Напомним, что туристический налог введён на территории 19 муниципалитетов. По прогнозам минкульттуризма, ожидается, что налог принесёт в бюджет городского округа «Город Калининград» 40 млн руб.

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