В Правдинске начались работы по восстановлению «Дома Наполеона» (фото)

В Правдинске начались работы по восстановлению исторического объекта на улице Столярной (дом № 3/9), более известного как «Дом Наполеона». Об этом во вторник, 11 июня, сообщила пресс-служба администрации Правдинского округа. Информацию «Новому Калининграду» подтвердил собственник объекта Евгений Белозерцев.



«Выполнить работы подрядная организация, согласно выданному разрешению на проведение работ по сохранению ОКН, должна до 1 июня 2026 года», — пояснили в администрации, приложив актуальные фото объекта.

По словам местных властей, в здании после приспособления к современному использованию должен появиться музейно-гостиничный комплекс с кафе. Ранее сам инвестор сообщал, что кафе он собирается открыть на первом этаже, а гостиничные номера на третьем этаже и в мансарде. Также на втором этаже здания он собирается открыть музей боевой славы, связанный с Фридландским сражением. По его наполнению сейчас ведутся переговоры (собственник не стал раскрывать, с кем именно).

Фото: администрация Правдинского округа

Напомним, что в рамках программы льготного финансирования Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. Историческое здание, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса (в таком состоянии объект находится по настоящее время). Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.

Вскоре Рудковская выставила дом Наполеона на торги и даже предлагала приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье.

В конце декабря прошлого года глава администрации Правдинского городского округа Владимир Устинов заявил, что здание требует полной реконструкции, а именно «сноса и нового строительства».