В Калининграде планируют приступить к расчистке Верхнего озера

В 2025 году запланировано восстановление Верхнего озера. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, завершение работ намечено на конец года.

«Основная зона расчистки будет охватывать территорию от улицы Верхнеозёрной до парка „Юность“. Ожидается ликвидация донных отложений, удаление мусора и устранение всех выявленных незаконных сбросов», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация для расчистки участка реки Товарной длиной 14,433 километра. Контракт на выполнение данных работ подписан с АО «Институт «Запводпроект». Уже проведены необходимые инженерные изыскания, на базе которых ведётся проектирование мероприятий, добавили в правительстве. Власти также продолжают подготовку проектно-сметной документации по расчистке ручья Паркового и благоустройству прилегающих территорий.

Торги по определению подрядчика, который займётся расчисткой Верхнего озера, провели в начале июня 2024 года. Победителем стала компания «Фаворит Спецтехника». На работы выделили 21,7 млн рублей, основные работы были запланированы на осень.

В мае 2024 калининградцы жаловались на неприятный запах от водоёма, предполагая, что к его загрязнению причастны особняки на берегах и «плавучая баня возле гостиницы». Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области не нашло несанкционированных выпусков канализации в Верхнее озеро. Неприятный запах позволит ликвидировать расчистка водоёма, отметили в минприроды.