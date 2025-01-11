Синоптики рассказали, где в Калининградской области выпало больше всего снега

Синоптики рассказали, где в Калининградской области выпало больше всего снега
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Ночью 11 января больше всего осадков выпало в Пионерском округе. Высота снежного покрова выросла там на 15 мм, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Метеостанция Калининграда в посёлке Низовье в 8 часов утра отметила снежный покров высотой шесть сантиметров.

«На побережье покров сейчас меньше из-за тепла, на востоке — по причине отсутствия сильных осадков. В Калининграде и на западе снегопады продолжаются», — сообщили синоптики.

Центр циклона «Чарли» пройдёт по западу региона ближе к 13-14 часам, что будет проявляться полным ослаблением ветра и скорой сменой его направления, отметили в паблике. После обеда погода наладится: осадки прекратятся, ветер стихнет и сменится на восточный/ северо-восточный, к вечеру похолодает до −1...-4°С.

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