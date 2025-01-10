В Отрадном ввели в эксплуатацию берегозащитное сооружение (фото)

В конце 2024 года в Отрадном Светлогорского округа после реконструкции ввели в эксплуатацию берегозащитное сооружение. Об этом сообщает региональный минстрой.

«Многослойный волногаситель из природного камня высотой пять метров и протяжённостью 897 метров надёжно защищает береговой склон от размыва во время штормов», — добавили в ведомстве.

Ранее суд признал недействительными итоги торгов на укрепление берегового склона в Отрадном и Светлогорске. Работы выполняла компания «ЯнтарьСервисБалтик», общая стоимость двух контрактов — почти 400 млн рублей. Иск к подрядчику и «Балтберегозащите», которая выступала заказчиком работ, подала областная прокуратура. В ведомстве указали, что «ЯнтарьСервисБалтик» была единственной компанией, заявившейся на участие в торгах, при этом в конце 2021 года ее привлекли к административной ответственности по статье о незаконном вознаграждении от имени юрлица и оштрафовали на 1 млн рублей.

Согласно порталу госзакупок, контракт на берегоукрепление в Отрадном с «ЯнтарьСервисБалтик» на сумму 242,6 млн рублей, заключенный в апреле 2022 года, признан недействительным. Он был исполнен на 165,1 млн рублей.