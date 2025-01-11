Калининградцам напомнили об опасности при катании с горок в парках

Дирекция ландшафтных парков Калининграда в очередной раз напомнила жителям города о том, что горки в парках не предназначены для катания. Тем, кто всё же решится «спуститься под свою ответственность», следует соблюдать ряд правил. Они опубликованы в соцсетях организации.

«Не катайте маленьких детей рядом со взрослыми.

Внимательно следите за направлением движения с горы.

Скатившись, немедленно уйдите в сторону.

Поднимайтесь наверх строго сбоку горы, а не в лоб катающимся.

Родители, ловите детей внизу, своих и чужих тоже!

Будьте крайне осторожны с „ватрушками“: ежегодно из-за них гибнут дети.

Помните, вся ответственность за вашу безопасность во время катания лежит только на вас!

Мы очень просим вас: пожалуйста, будьте осмотрительны и осторожны, берегите себя и своих детей!», — говорится в сообщении.

Как годом ранее отмечали в учреждении, горки в Центральном парке и Макс-Ашманн-парке являются частью паркового ландшафта, который имеет статус объекта культурного наследия. «Менять ландшафт этих территорий запрещено законом. Есть ГОСТы, регламентирующие конструктив искусственно сделанных горок для катания. Но ГОСТов, регламентирующих обустройство „диких“ мест для катания, просто не существует», — добавили в дирекции.