Дятлова: непрекращающийся снег сводит на нет старания коммунальщиков (фото)

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Фото: Telegram-канал главы администрации Калининграда Елены Дятловой

Почти 500 работников МБУ «Чистота» и 34 единицы техники работают в текущие выходные в Калининграде в круглосуточном режиме. Однако продолжающийся снегопад «быстро сводит на нет старания» коммунальщиков. Об этом написала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своём Telegram-канале.

«За прошедшие ночь и утро для обработки дорог и тротуаров было израсходовано более 400 тонн соли и около 100 кубометров солевого раствора. <...> На подмогу нашему МБУ „Чистота“ вышли около 150 работников муниципальных учреждений и предприятий. Они убирают снег в парках и на территориях, прилегающих к нашим социальным учреждениям. Бригады „Гидротехника“ устраняют возникающие подтопления.», — написала Дятлова.

Сообщается о падении четырёх деревьев. По двум адресам их уже убрали, ещё два планируют убрать в ближайшие часы.

«Вместе с коллегами продолжим все выходные мониторить ситуацию в городе, чтобы оперативно принимать решения», — пообещала глава горадминистрации.

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