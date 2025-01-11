Синоптики сообщают о последствиях обильного снега в Калининградской области (фото)

Обильные осадки в виде мокрого снега в Калининградской области стали причиной подтоплений территорий. Они зафиксированы «в типичных для этого явления низменностях» — на трассе в районе посёлка Прегольский, а также в Куликово, где разлилась река Алейка. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На западе области (Пионерский) за 1,5-2 суток выпало 44 мм, что составляет 64% калининградской месячной нормы в январе! Судя по всему, не обошлось и без штормового нагона в водоёмы региона», — говорится в сообщении.

Сильное налипание мокрого снега при околонулевой температуре становится причиной падения веток и деревьев, напомнили в паблике. Водителей и пешеходов просят быть особенно осторожными.

Фото: Иван Марков / Новый Калининград

В декабре 2023 года под Зеленоградском из-за выхода из берегов реки Алейки затопило несколько посёлков. Тогда причиной стали проливные дожди. В 2017 году они привели к масштабному наводнению в приморских муниципалитетах, из-за чего был введён режим чрезвычайного положения. Тогда река Алейка также выходила из берегов, что привело к одной из самых сложных ситуаций во всем Зеленоградском муниципальном округе.