Глава администрации Светлогорского округа: детсад в Донском откроется в марте

Глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко назвал дату открытия детского сада в Донском. По его словам, дети смогут пойти туда в марте. Об этом он сообщил во время прямого эфира, 27 февраля.

«На самом деле проволочек нет. Сейчас документы в Роспотребнадзоре. И думаю, что <...> на следующей неделе сможем открыть приём заявок. И в марте дети пойдут в детский сад», — сказал он.

Детский сад в Донском возводился по программе «Развитие образования в Калининградской области». Предполагается, что учреждение будет состоять из четырёх групп по 20 человек для детей от двух до пяти лет. Его строительством занималась калининградская фирма «Артстрой». Стоимость контракта составила 202 млн рублей.

В ноябре 2024 года сообщалось, что ввод детского сада в эксплуатацию находится на контроле прокуратуры. В январе 2025-го стало известно, что разрешение на ввод в эксплуатацию выдали 27 декабря 2024 года.