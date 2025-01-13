Власти — о школе в Луговом: говорить о возобновлении строительства сейчас рано

Администрация Гурьевского округа считает, что сейчас рано говорить о сроках возобновления строительства «концессионной» школы в посёлке Луговое. Об этом власти муниципалитета заявили в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в социальной сети «ВКонтакте».

Администрация напомнила, что образовательное учреждение строили по концессии и застройщик прекратил работы на объекте из-за отсутствия финансирования от банка. Из-за нарушенных сроков муниципалитет принял решение разорвать договор с подрядчиком. При этом расторжение соглашения возможно только в судебном порядке.

Власти Гурьевска также пояснили, что по условиям контракта и действующему закону в ноябре «отправили требование о досрочном его расторжении и устранении нарушений». Если подрядчик не устранит нарушения, то муниципалитет обратится в суд по передаче объекта окружной администрации, что может произойти не раньше февраля 2025 года. На время процесса школа останется у концессионера.

«Продолжительность судебного процесса определить сложно, но процедура это длительная, поэтому о каких-либо сроках сейчас говорить рано, в том числе и по возобновлению строительства учреждения. <...> Вкладывать бюджетные средства для выполнения каких-либо работ до передачи его в муниципальную собственность юридических оснований у администрации нет, и это будет являться нарушением законодательства», — говорится в сообщении властей Гурьевского округа.





Изображение: скриншот комментариев на странице губернатора Калининградской области

В конце октября стало известно о том, что администрация Гурьевского округа решила разорвать соглашение с концессионером о строительстве школы в Луговом. В настоящее время вопрос решается в суде. Концессионеру не удалось получить финансирование от банка, в результате чего были нарушены сроки строительства объекта. Правовые основания для выделения средств на завершение работ возникнут после вступления в силу судебных решений, отметила пресс-секретарь губернатора Калининградской области Мариам Башкирова.

В мае 2023 года в областном правительстве сообщали, что школа в Луговом входит в число учреждений, строящихся низкими темпами. Власти заявили, что намерены справиться с отставанием по «концессионным» школам путём проведения работ без «формальных согласований». В октябре 2023 года в школе обрушились перекрытия. Администрация Гурьевска сообщила, что контроль за строительством учреждения ведёт концессионер. Соглашение с компанией заключили в мае 2022 года. Школа планировалась на 1100 мест.