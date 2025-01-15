Историко-художественный музей намерен восстановить документы погибшего лётчика

Калининградский областной историко-художественный музей планирует провести реставрацию документов, обнаруженных вместе с останками лётчика эскадрильи «Москва». Проект планируется реализовать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», рассказала директор музея Екатерина Манюк в ходе рабочего совещания, посвященного проекту Союза реставраторов РФ, которое прошло в Музее изобразительных искусств в среду.

«Наше поисковое движение в прошлом году обнаружило самолет и останки летчика на территории Мамоновского округа. В том числе, это фрагменты документов. Было выбрано четыре документа, которые мы планируем восстановить совместно с коллегами. Это фрагмент записной книжки, часть карты, удостоверение и билет кандидата. Мы рассчитываем, что благодаря этой работе удастся уточнить какие-то новые данные относительно личности этого человека», — рассказала директор КОИХМ.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что на границе Калининградской области и Польши поисковики обнаружили место падения самолета знаменитой авиаэскадрильи «Москва» (ее самолеты построили на средства трудящихся столицы и передали летчикам 168-го полка 13 июня 1944 года в подмосковных Химках). Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, предположительное имя летчика удалось установить по фрагментам документов, точные же данные были получены из архива Минобороны — по номеру награды. Таким образом, с большой долей вероятности за штурвалом самолета находился гвардии старший лейтенант Лев Вениаминович Певзнер.

Пилот именной «птицы»: кем был и как погиб летчик эскадрильи «Москва»

Фото предоставлены родственниками Льва Певзнера