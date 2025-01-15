Историко-художественный музей намерен восстановить документы погибшего лётчика

Историко-художественный музей намерен восстановить документы погибшего лётчика
Фото предоставлены Русланом Хисамовым
Все новости по теме: Память

Калининградский областной историко-художественный музей планирует провести реставрацию документов, обнаруженных вместе с останками лётчика эскадрильи «Москва». Проект планируется реализовать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», рассказала директор музея Екатерина Манюк в ходе рабочего совещания, посвященного проекту Союза реставраторов РФ, которое прошло в Музее изобразительных искусств в среду.

«Наше поисковое движение в прошлом году обнаружило самолет и останки летчика на территории Мамоновского округа. В том числе, это фрагменты документов. Было выбрано четыре документа, которые мы планируем восстановить совместно с коллегами. Это фрагмент записной книжки, часть карты, удостоверение и билет кандидата. Мы рассчитываем, что благодаря этой работе удастся уточнить какие-то новые данные относительно личности этого человека», — рассказала директор КОИХМ.

Ранее «Новый Калининград» рассказывал о том, что на границе Калининградской области и Польши поисковики обнаружили место падения самолета знаменитой авиаэскадрильи «Москва» (ее самолеты построили на средства трудящихся столицы и передали летчикам 168-го полка 13 июня 1944 года в подмосковных Химках). Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов, предположительное имя летчика удалось установить по фрагментам документов, точные же данные были получены из архива Минобороны — по номеру награды. Таким образом, с большой долей вероятности за штурвалом самолета находился гвардии старший лейтенант Лев Вениаминович Певзнер.

Пилот именной «птицы»: кем был и как погиб летчик эскадрильи «Москва»

Певзнер.jpg

Фото предоставлены родственниками Льва Певзнера

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter