Возвращение к истокам: скульптуры львов у бывшей биржи хотят очистить от краски

Калининградский областной музей изобразительных искусств планирует начать работы по очистке скульптур львов-щитодержателей, установленных у главного входа в историческое здание музея, в котором ранее находилась Торговая биржа Кёнигсберга. На начальном этапе планируется привлечь молодых реставраторов.

О перспективах реконструкции здания и реставрации львов рассказала директор музея Галина Заболотская на рабочем совещании, которое прошло в среду в Музее изобразительных искусств с участием представителей Союза реставраторов РФ. «Мы планируем начать с малого, поскольку это довольно длительная и финансово затратная работа», — рассказала директор музея. По её словам, львы были вытесаны из песчаника и имели соответствующий цвет. Черной краской скульптуры покрасили гораздо позже. «Не исключено, что общественность воспримет изменение цвета неоднозначно. Но это важная работа», — добавила Галина Заболотская.

Как отметила принимавшая участие в совещании реставратор, профессор архитектуры Ирина Белоярская, возвращение львам первоначального вида необходимо в первую очередь для сохранения скульптур: «Главная цель — не эстетическая. Ведь на скульптурах скапливается грязь, грибок, появляются трещины. Поэтому работы по реставрации — необходимость для дальнейшего сохранения».

К работе по очистке львов на начальном этапе планируется привлечь молодых специалистов, которые приедут в Калининград в апреле в рамках выездной школы Союза реставраторов РФ. Союз намерен провести выездную школу реставрации весной 2025 года. Молодые архитекторы-реставраторы (студенты бакалавриата и магистратуры) из разных регионов России будут работать над проектом реставрации зрительного зала здания площадью 630 кв. м. Вместе с ними в Калининград приедут специалисты-реставраторы из Вероны и Венеции.

«Сначала это будет заочная история — мы предложим всем желающим молодым архитекторам-реставраторам направить свои портфолио, отберём несколько человек, выдадим им техническое задание. В феврале они начнут это делать каждый в своём регионе — изучать информацию, архивы, чертить и так далее. В конце марта состоится защита проектов в режиме онлайн. И в апреле авторы лучших проектов приедут сюда на очную школу реставрации, чтобы на месте уже доработать проекты», — рассказала «Новому Калининграду» ответственный секретарь Союза реставраторов РФ Мария Портнова. По её словам, проекты могут стать подспорьем для дальнейшей работы над реставрацией здания бывшей биржи, которая до настоящего времени так и не началась. «Проектировщики потом могут опираться на эти предложения, брать их за основу, дорабатывать», — отметила Мария Портнова.

Фото предоставлены Государственным архивом Калининградской области и Музеем изобразительных искусств

Как писал известный российский искусствовед Иван Чечот в издании «Калининград-Кёнигсберг сегодня» 2005 года, скульптуры львов — образцы необарочного стиля эпохи Бисмарка. «Их автор, Рихард Эмиль Хундризер (1846-1911), уроженец Кёнигсберга, был известным берлинским скульптором. <...> Львов Хундризер вытесал из песчаника, сегодня их следовало бы очистить от черной краски, которой их красит дирекция Дворца культуры (ранее в здании располагался Дворец культуры моряков — прим. „Нового Калининграда“), вероятно, чтобы были страшнее», — отмечал искусствовед.

Как напомнили в музее, оба льва придерживали лапами щиты с гербами: «На одном — ганзейский парусник на волнах с двумя литерами КК (Купеческий союз Кёнигсберга); на другом — гербы трёх городов: Альштадта, Кнайпхофа и Лёбенихта, объединённых в 1724 году в Кёнигсберг. Образ льва со щитом в лапах восходит к скульптуре итальянца Донателло, его Мардзокко стал символом Флоренции эпохи Возрождения».

Здание Кёнигсбергской торговой биржи (объект культурного наследия регионального значения) было построено в нетипичном для Кенигсберга стиле итальянского неоренессанса с элементами классицизма по проекту архитектора Генриха Мюллера. Оно было заложено в Кенигсберге в 1870 году, а открыто — в 1875-м. По данным портала Prussia39, строение возведено на более чем двух тысячах свай из лиственницы длиной от 12 до 18 метров. В период Второй мировой войны здание получило существенные повреждения.

По данным Государственного архива Калининградской области, после войны биржа долго стояла в руинах. Сначала в нём хотели разместить краеведческий музей, однако планам не суждено было сбыться. «Решением горисполкома от 31 мая 1956 г. строение „в связи с тем, что областной краеведческий музей не в состоянии в 1956 году восстановить коробку дома... и произвести благоустройство прилегающего земельного участка“ (ГАКО. Ф. Р-216. Оп. 1. Д. 212. Л. 249) было передано под восстановление Морскому торговому порту (под Дом культуры моряков)», — сообщает ГАКО. Но и после здание в течение полутора десятилетий продолжало стоять в руинах. Лишь в конце 1960-х годов началась реконструкция, ввод в эксплуатацию состоялся 29 декабря 1972 года, пишет Госархив. При этом внешний вид бывшей биржи остался близким к довоенному, но интерьер был в значительной мере перепланирован.

Государственный архив Калининградской области: Дворец культуры моряков. Видовая открытка. 1984 г.

Дворец культуры моряков был выкрашен в голубой цвет. В 2000 году ДКМ переименовали в Центр культуры молодежи и начали очищать от краски. В 2005 году (к празднованию 750-летию Кенигсберга — Калининграда) ему вернули первоначальный цвет песчаника. В Центре культуры молодёжи по состоянию на 2017 год работало 14 клубных формирований — театр классического балета «Апломб», детский ансамбль «Поющие горошины», образцовый ансамбль танца «Радость», Народный Литературный театр Альберта Михайлова, театр танца и моды Юрия Малиновского и т.п. В 2018 году коллективы переселили в другие места, а здание бывшей биржи передали бывшей художественной галерее, создав на её базе Музей изобразительных искусств. Перед этим власти пообещали, что здание, в последний раз ремонтировавшееся в конце 60-х годов, «в ближайшее время будет ждать реконструкция».

«Здание «Торговой биржи» является объектом культурного наследия регионального значения и входит в число самых узнаваемых архитектурных памятников Калининграда, оно должно быть открыто для посещения жителей Калининградской области и туристов, — отмечал в 2017 году в своём ответе на запрос «Нового Калининграда» министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — В настоящее время разрабатывается проект единого комплексного музейного центра Калининграда, который будет объединять ключевые достопримечательности города — остров Канта, Кафедральный собор, Музей Мирового океана и ряд иных объектов культуры, к которым относится здание «Торговой биржи». Кроме того, само здание «Торговой биржи» требует ремонта и реконструкции, «которые планируется провести в ближайшее время», говорилось в ответе Ермака.

Реконструкцию хотели провести до 2024 года, она оценивалась в сумму около 1 млрд рублей, средства региональные власти рассчитывали получить в федеральном Министерстве культуры. При этом на разработку проектно-сметной документации было выделено 25 млн руб. Торги выиграло московское ООО «Научно-реставрационное объединение». Однако разработка проектно-сметной документации задержалась. Музей подал в суд на проектировщиков, и решением Арбитражного суда Калининградской области, вступившим в силу в мае 2024 года, контракт был расторгнут. Новыми сроками реконструкции называли сначала 2024-2026 годы, затем 2026-2028 годы. Работы в здании бывшей биржи в настоящее время проводятся силами самого музея.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»