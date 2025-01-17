СК: в отношении экс-ректора БФУ и его зама возбуждено еще одно уголовное дело

Следственными органами в рамках расследования уголовного дела по обвинению бывшего ректора БФУ имени И. Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной в присвоении и растрате денежных средств выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности фигурантов. Возбуждено еще одно дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

«По данным следствия, с ноября 2021 по июнь 2024 года обвиняемые, действуя согласно разработанной и реализованной незаконной схеме стимулирующих выплат, предназначенных еще 8 подчиненным работникам, присвоили свыше 4,1 млн рублей. По данному факту в отношении Федорова возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). Мялкиной следствием инкриминировано пособничество в совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ)». — отметили в СК.

Уголовные дела соединены в одно производство. Елене Мялкиной уже предъявлено обвинение по двум эпизодам преступной деятельности. В ближайшее время следствие намеревается предъявить обвинение и Александру Федорову.

В ходе следствия установлено, что общая сумма ущерба, причиненного университету, составила 40,9 млн рублей. В целях принятия обеспечительных мер наложен арест на принадлежащие Федорову автомобиль, деньги на счетах, земельный участок и дом в Калининграде, а также на объект недвижимости в Нижнем Новгороде. Кроме того, арестованы счета и два объекта недвижимости в Нижнем Новгороде Елены Мялкиной. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется региональным УФСБ.

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Напомним, 9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывший ректор БФУ Александр Федоров задержали вместе со его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий». В декабре 2024 года суд в очередной раз продлил Фёдорову арест до 8 февраля 2025, признав уголовное дело «особо сложным».