Суд продлил нахождение в СИЗО экс-ректору БФУ Фёдорову

Суд продлил нахождение в СИЗО экс-ректору БФУ Фёдорову
Фото: «Новый Калининград»

Ленинградский районный суд Калининграда продлил нахождение в СИЗО экс-ректору БФУ им. Канта Александру Фёдорову. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда в своём телеграм-канале.

Заседание прошло 5 февраля. Отмечается, что бывшего руководителя вуза обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его заместителя Елене Мялкиной ранее предъявили обвинение по ч. 5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ.

«Фёдорову А.А. продлен общий срок содержания под стражей до 8 апреля 2025 года. Кроме того, 4 февраля 2025 года суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении проректора по экономики и развитию БФУ им. И. Канта М. до 8 апреля 2025 года», — говорится в сообщении Облсуда. Постановления в законную силу не вступили.

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Напомним, 9 июля пресс-служба федерального Следственного комитета сообщила, что бывший ректор БФУ Александр Федоров задержали вместе со его заместителем Еленой Мялкиной. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей. В сентябре Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий».

В декабре 2024 года суд в очередной раз продлил Фёдорову арест до 8 февраля 2025, признав уголовное дело «особо сложным». В середине января 2025 года в отношении Фёдорова и Мялкиной возбудили второе уголовное дело. Тогда же бывшему ректору предъявили второе обвинение — по двум эпизодам совершения преступлений.

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