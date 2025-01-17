Власти Светлогорска пообещали достроить начальную школу в 2025 году (фото)

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Глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко пообещал достроить школу в Светлогорске в 2025 году и назвал её ввод в эксплуатацию «главной целью». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день практически все основные работы ведутся уже внутри здания — прокладка сетей электро- и водоснабжения, канализации, вентиляции, отделка стен (все внутренние стены и перегородки смонтированы), начали монтировать тепловой узел», — рассказал Бондаренко.

Новый корпус школы начали строить в ноябре 2023 года. В октябре проект прошёл госэксперизу. Тогда анонсированная стоимость работ составляла 922 млн рублей. В марте 2024 года региональный минстрой сообщил о том, что реконструкция отстаёт от графика. Отставание обещали ликвидировать к середине года. Проектом предусмотрены: размещение площадки для отдыха, физкультурно-спортивной зоны для существующего и проектируемого зданий школ с общей численностью более 1 100 человек.

Фото: телеграм-канал Владимира Бондаренко

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