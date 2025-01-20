«Третьяковка» планирует потратить более 2 млн рублей на рекламу одной экспозиции

На проведение рекламной кампании выставки «Пять веков русского искусства», которая пройдёт в Калининградском филиале Третьяковской галереи, планируется выделить более 2 млн рублей. Информация о поиске подрядчика размещена на сайте государственных закупок.



Согласно документации, за максимальную сумму в 2 195 905,34 руб. исполнитель обязан обеспечить размещение в течение 60 дней информационных видеороликов на экранах, установленных в Калининграде. Кроме того, необходимо изготовить и разместить в радиоэфире, а также супермаркетах города аудиоролик длиной в 10 секунд. Срок проката установлен в 45 дней. В списке оговоренных радиостанций обозначены «Балтик плюс», «Радио 7 на семи холмах», «Европа плюс», «Радио Монте-Карло», «Русское радио», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио Шансон», «Наше радио», а также супермаркеты торговых сетей «Спар», «Городок», «Виктория». Кроме того, в информационную кампанию экспозиции входит таргетированная реклама в социальной сети «ВКонтакте». Прием заявок на участие в закупке завершается 22 января 2025 года.

Напомним, филиал Третьяковской галереи в Калининграде планируют открыть в марте-апреле 2025 года. Ее первым проектом станет выставка «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлений, созданные за 500 лет.