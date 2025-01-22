Проект восстановления старого кладбища на Камской получил президентский грант

Проект «Спасение из забвения» общественной организации «ЮЛА» стал одним из победителей очередного конкурса Фонда президентских грантов. Общественники намерены с привлечением волонтеров, студентов колледжей восстановить закрытое «кладбище первых переселенцев» на ул. Камской и превратить его в некрополь.

«Проект направлен на вовлечение молодежи Калининграда в изучение истории города в период от штурма Кенигсберга до образования Калининградской области через деятельность по увековечиванию памяти первых переселенцев, расчистке и облагораживанию участка, где они были захоронены в послевоенные годы», — говорится в заявке. Также ЮЛА в рамках проекта продолжит создавать документальные спектакли социального театра, которые будут посвящены жизни в городе в первый год после войны.

Как отмечает общественная организация, название «кладбище первых переселенцев» неофициальное, используется, чтобы подчеркнуть исторический характер и значимость захоронений. Оно было закрыто в 70-х годах прошлого века и на сегодня не имеет официального статуса городского кладбища. Его спасение началось в 2024-м году силами инициативной группы из-за небывалого ранее разграбления и вандализма. «Инициативная группа, которая уже больше года занимается судьбой „стихийного захоронения“, расширится за счёт волонтеров, активных студентов и их преподавателей, станет сильнее в переговорах с администрацией города, которая тянет с приданием участку легитимного статуса, с установкой освещения и видеонаблюдения», — говорится в заявке.

Волонтёры вместе с экспертами планируют восстановить историю похороненных родственников, установить таблички с QR-кодами, ведущими на сайт организации «ЮЛА», где будет размещена информация о судьбах людей. В настоящее время собрана краткая информация о 400 из 2000 похороненных калининградцев, есть несколько подробных историй.

«Проект сделает первый шаг превращения территории из „заброшки“ в объект исторической памяти. И изменения начнутся в восприятии людей, которые своими руками внесут вклад в это преобразование. Изменения в риторике, в словах, которыми горожане, журналисты и чиновники станут называть это место, — полагают общественники. — Опираясь на имеющиеся документы, проект добьётся постепенного отказа от эпитета „стихийное“ в отношении закрытого кладбища. Спасённое из забвения, кладбище постепенно станет восприниматься как некрополь».

Как сообщила «Новому Калининграду» руководитель организации «ЮЛА» Виктория Осипенко, проект будет реализовываться в команде с Марией Кохановской, возглавившей в апреле 2024 года инициативную группу по восстановлению кладбища. Средняя школа № 28, в которой работает Кохановская, также выступает партнером проекта.

Ранее глава администрации Елена Дятлова заявляла, что назначение территории кладбища администрация менять не собирается, в том числе — отдавать её под застройку.

Общественники и родственники людей, захороненных на кладбище, предложили создать на его месте мемориальный парк.