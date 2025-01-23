Власти Калининграда планируют увеличить время работы ярмарки ремесленников (фото)

Власти Калининграда планируют проводить ярмарку ремесленников «Сделано в Калининграде» (0+) в течение всего лета. Соответствующая информация была озвучена на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета в четверг, 23 января.

Депутаты также предложили рассмотреть возможность увеличения количества павильонов. На данный момент их 16, в том числе два со светодиодными экранами. Одновременно свои изделия там могут выставлять два предпринимателя. Товара в наличии у ремесленников, как утверждается, не хватает для продажи в течение всего времени работы ярмарки, поэтому участники могут сменять друг друга.

Торговые места на ярмарке для местных производителей предоставляются бесплатно. Павильоны для этих целей горадминистрация закупила в конце 2023 года. Последняя подобная ярмарка прошла в сквере у монумента «Мать-Россия» с 13 декабря по 7 января.

Фото: Новый Калининград