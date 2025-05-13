Власти: ремесленная ярмарка в Калининграде продлится всё лето (фото)

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Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Выставка-ярмарка «Сделано в Калининграде» (0+) будет работать в сквере у памятника «Мать-Россия» с 1 июня по 31 августа 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы «локальных ремесленников». Мероприятие проводится при поддержке администрации Калининграда.

«Участие для мастеров бесплатное! Приглашаем ремесленников, малый бизнес и самозанятых. Контакты: +7 (911) 451-23-03», — говорится в сообщении.

Время работы ярмарки — с 12 до 19 часов.

О том, что власти Калининграда планируют проводить ярмарку ремесленников «Сделано в Калининграде» в течение всего лета, стало известно в январе. Торговые места на ярмарке для местных производителей предоставляются бесплатно. Павильоны для этих целей горадминистрация закупила в конце 2023 года. Последняя подобная ярмарка прошла в сквере у монумента «Мать-Россия» с 13 декабря по 7 января.

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