Региональной «Волной Балтики» в 2024 году воспользовались более 2 млн раз

Студенты и школьники в 2024 году воспользовались транспортной картой «Волна Балтики Регион» более 2 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Согласно заявлениям властей, в прошлом году обучающиеся совершили 2,2 млн поездок. Они потратили на это 97,6 млн рублей. Школьники из многодетных семей с правом бесплатного проезда с сентября по декабрь совершили почти 70 тыс. поездок по городу и 28,5 тыс. — по региону. Общая стоимость их перевозок составила почти 4,5 млн рублей.

«Все недополученные доходы перевозчиков, сформировавшиеся от льготного проезда школьников и студентов, компенсируются из областного бюджета» — заявили в пресс-службе правительства.