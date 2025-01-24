Региональной «Волной Балтики» в 2024 году воспользовались более 2 млн раз

Региональной «Волной Балтики» в 2024 году воспользовались более 2 млн раз
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Студенты и школьники в 2024 году воспользовались транспортной картой «Волна Балтики Регион» более 2 млн раз. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Согласно заявлениям властей, в прошлом году обучающиеся совершили 2,2 млн поездок. Они потратили на это 97,6 млн рублей. Школьники из многодетных семей с правом бесплатного проезда с сентября по декабрь совершили почти 70 тыс. поездок по городу и 28,5 тыс. — по региону. Общая стоимость их перевозок составила почти 4,5 млн рублей.

«Все недополученные доходы перевозчиков, сформировавшиеся от льготного проезда школьников и студентов, компенсируются из областного бюджета» — заявили в пресс-службе правительства.

В начале декабря 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что на автобусные перевозки школьников в 2025 году власти Калининградской области планируют выделить 310 млн рублей. Ранее в Калининградской области ввели бесплатный проезд для детей из многодетных семей на муниципальных маршрутах.

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