Нацпарк: предпринимательская деятельность на вокзале в Краснолесье под вопросом

Нацпарк: предпринимательская деятельность на вокзале в Краснолесье под вопросом
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Коммерческая деятельность на территории вокзала в Краснолесье, реконструкцией которого занимается калининградский предприниматель Сергей Свердлов, пока под вопросом. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе национального парка «Куршская коса», в подчинении которого находится нацпарк «Виштынецкий».

«Здание вокзала расположено в границах земельного участка, включенного в территорию национального парка „Виштынецкий“, — пояснили в пресс-службе. — На текущий момент преждевременно говорить об осуществлении предпринимательской деятельности, т.к. в стадии реализации находятся отдельные пункты Постановления Правительства РФ от 01.04.25 № 412, а также утверждение Положения о национальном парке».

Глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин подтвердил, что о власти и инвестор пока ждут утверждения положения.

«Как только оно будет утверждено, мы с коллегами продолжим диалог, — пояснил Родин. — Вопрос по национальному парку на уровне региона обсуждался достаточно давно, и мы предполагали, что так может получиться. Нацпарк, как вы сами понимаете, делится на функциональные зоны, которые подразумевают различные сценарии использования».

Напомним, что в январе этого года Сергей Свердлов сообщил, что после долгих согласований с Калининградской железной дорогой ему удалось восстановить электроснабжение вокзала.

В октябре 2024 года Сергей Свердлов сообщал «Новому Калининграду», что проект реконструкции вокзала в Краснолесье встал на паузу из-за проблем с земельным участком. Он уточнял, что «не мог ничего планировать без электричества и без выделения земельного участка».

Изначально на вокзал в Краснолесье претендовали два инвестора, между которыми начался заочный спор. При этом на сторону одного встали местные жители, а на сторону другого — региональные и муниципальные власти.

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