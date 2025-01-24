Беспрозванных: в медицине региона не хватает более тысячи медсестёр и врачей

В медицинских учреждениях Калининградской области не хватает более тысячи медсестёр и врачей. Об этом в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко 24 января заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что вопрос с кадрами в медучреждениях стоит остро. В качестве примера Беспрозванных рассказал о посещении поликлиники на Сельме. По его словам, в ней есть кабинеты для проведения диспансеризации, а сотрудников не хватает.

«Нам сегодня 1050 сотрудников [врачей и медсестёр] требуется. Поэтому мы провели опросы всех категорий специалистов по тем потребностям, которые необходимы», — заявил о дефиците губернатор.

Он также напомнил о мерах по привлечению в том числе и молодых специалистов из других регионов. Так, в Калининградской области увеличили срок компенсации арендной платы жилья с полугода до трёх лет. По мнению Беспрозванных, по истечении этого срока врач сможет претендовать на жилищный сертификат. Номинал документа увеличили с 2 до 2,5 млн рублей, однако воспользоваться этой льготой в Калининградской области можно не везде.

«В некоторых муниципалитетах, в посёлках просто нет жилья, которые можно купить за эти деньги. Поэтому дополнительно мы разработали программу обеспечения жильёём медицинских сотрудников. Это касается строительства новых домов для непосредственного размещения специалистов. <...> И уже в этом году внесли первые объекты в программу реализации» — рассказал глава региона.

В декабре на прямой линии Алексей Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. Он также отметил, что в больницах региона не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Правительство области сотрудничает с БФУ им. Канта и выпускает ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет.