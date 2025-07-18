Беспрозванных: в регионе не хватает 900 медработников

Беспрозванных: в регионе не хватает 900 медработников
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В медицинских учреждениях Калининградской области не хватает 900 врачей и медсестёр. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время «Гражданского диалога» на тему «Формирование онконастороженности и противостояние онкологической угрозе в РФ» в пятницу, 18 июля.

Если в 2024 году в регионе была потребность в 1200 медработниках, то в этом году она сократилась на 300. По словам Беспрозванных, этому способствовали меры поддержки. 

«В министерстве здравоохранения разработана масштабная программа поддержки медицинских работников. Я в начале этого года принял решение на основе опроса местных сотрудников по системе мотивации медицинского персонала разного уровня. Это касается мотивации с точки зрения аренды жилья, с точки зрения определенных выплат, повысили сертификат на жилье и ряда других мероприятий, — пояснил глава региона. — Мы сегодня видим результаты. Если у нас по прошлому году потребность была 1200 специалистов, то сегодня за первое полугодие с учётом системы повышения мотивации для привлечения специалистов, [потребность снизилась] почти на 300 человек. Это очень хороший результат. В принципе, мы видим, что программа работает». Беспрозванных также отметил, что «очень важно инвестировать в профессиональный рост наших специалистов».

В декабре 2024 года на прямой линии Беспрозванных заявил, что власти Калининградской области намерены решать проблему дефицита врачей за счёт мер социальной поддержки. Он также отметил, что в больницах региона не хватает 30% врачей при укомплектованности в 70%. Правительство области сотрудничает с БФУ им. Канта и выпускает ежегодно 150 специалистов. При нынешней нехватке на полноценное комплектование медучреждений понадобится несколько лет. В январе 2025 года Беспрозванных отмечал, что Калининградской области требуется 1050 медработников.

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