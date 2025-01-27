Кабмин поддержал визовые послабления для возвращающихся в РФ соотечественников

Правительство РФ одобрило законопроект, позволяющий переселяющимся в РФ соотечественникам получать годовые визы с возможностью продления. Об этом сообщают «Ведомости» в понедельник, 27 января.



Условием для получения такой визы будет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников. Виза может продлеваться на срок предоставления этого статуса. Сейчас им выдаются однократные частные визы на срок до трёх месяцев. Отмечается, что за это время переселенцы часто не успевают решить все необходимые вопросы: они вынуждены выезжать из России и вновь обращаться за визой.

Законопроект также предлагает предоставить возможность продления трехмесячной визы иностранцам — работникам зарубежных компаний, выполняющим монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт поставленного в РФ оборудования. Сейчас они также получают визы на срок до трёх месяцев без возможности продления.

С 1 января 2024 года заявление на участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, подали около 7000 репатриантов. Статус участников программы и членов их семей предоставлен для более 5500 человек, 1800 из которых уже прибыли в РФ и поставлены на учёт.