Калининградские хирурги спасли жизнь младенцу с праворасположенным сердцем (фото)

Кардиохирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России спасли жизнь шестимесячной девочки с праворасположенным сердцем. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Диагноз пациенту из Калужской области установили в полтора месяца. На осмотре врач обнаружил сильный шум в сердце. Дальнейшие исследования показали, что ситуация угрожает жизни и требует хирургического лечения. У ребёнка редкая особенность — сердце расположено справа. Также диагностирован критический и очень сложный врождённый комбинированный порок сердца.

«Медлить в данном случае нельзя. Летальность при таком врождённом пороке к году жизни составляет 80%. Поэтому мы пригласили ребёнка с мамой в центр максимально быстро», — рассказал заведующий детским кардиохирургическим отделением ФЦВМТ Евгений Кривощеков.

Операцию проводили на открытом сердце с искусственным кровообращением. Вмешательство длилось пять часов и прошло успешно.

«Тактика операции определялась особенностями анатомии. Помимо того, что сердце девочки расположено справа, необычно размещены и желудочки сердца, когда правый желудочек буквально „лежит“ на левом. Также сложные коронарные артерии. Устье коронарной артерии отходило от передней стенки аорты. Поэтому при проведении операции нам нужно было учесть все нюансы, „переключить“ сосуды, а также устранить остальные дефекты. В итоге у нас всё получилось», — резюмировал Евгений Кривощеков.