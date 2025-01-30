Дятлова объяснила, почему в автобусах всё ещё дублируют объявления на английском

Объявления остановок в автобусах Калининграда продолжают дублировать на английском языке для иностранных граждан. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос поступил от местных жителей, уверенных в том, что дублировать остановки на английском языке бессмысленно, т.к. иностранцы в Калининград больше не ездят.

«Иностранцы к нам ездят, — заверила сити-менеджер. — У нас был запрос от нашего министерства по культуре и туризму. Именно по их запросу мы начали делать наименования остановочных пунктов на английском языке и дублировать названия в транспорте».

Глава горадминистрации уточнила, что речь идёт не только о туристах, но и об иностранных студентах. «В своё время наш город и наши высшие учебные заведения стали оказывать услугу по экспорту высшего образования. Только в БФУ обучаются студенты из более чем 47 стран, и всё-таки для них английский язык является родным. Давайте делать так, чтобы в нашем городе было комфортно в том числе и студентам, потому что Россия всегда была и щедрой душой, и гостеприимной страной», — подытожила Дятлова.

Названия остановок начали дублировать в общественном транспорте Калининграда на английском накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году объявления на иностранном языке отключили по многочисленным просьбам горожан. К этой практике вновь вернулись в конце 2023 года.