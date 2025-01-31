В замок Инстербург передали портрет из потолочной росписи лютеранской кирхи (фото)

В замок Инстербург передали портрет из потолочной росписи лютеранской кирхи (фото)
Фото предоставлено Алексеем Оглезневым
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Общественный исторический парк «Замок Инстербург» получил в дар портрет, бывший ранее частью росписи лютеранской кирхи Инстербурга (на сегодняшний день здание не сохранилось, оно было снесено в в середине 1970-х годов). Об артефакте «Новому Калининграду» рассказал заведующий музейным сектором замка Инстербург Алексей Оглезнев.

«Этот раритет нам безвозмездно передал коллекционер Виктор Васильев, — пояснил Оглезнев. — Он рассказал, что купил его в Калининграде у людей, которые в своё время разбирали здание кирхи. Они эти доски вытащили из развалин, долго хранили их, а потом решили продать».

Фрагмент потолочной росписи Лютеранской кирхи Инстербурга. Фото: телеграм-канал «Прусский наблюдатель»

Краевед также сообщил, что в фондах музея на сегодняшний день хранится фрагмент витража Лютеранской кирхи и фигура ангела (последняя имеет предположительное отношение к снесённой кирхе).

«То, что портретное изображение совершенно точно было частью потолочной росписи, мне подтвердили уже два человека, которым можно доверять как экспертам, — добавил Оглезнев. — Портрет нуждается в реставрации. После проведения всех необходимых процедур он станет одним из главных экспонатов нашего музея».


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