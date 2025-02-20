В Калининграде ввели бесплатное время на муниципальных парковках. Решение приняли на заседании Законодательного собрания региона 20 февраля.

Документ представила замначальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Маргарита Шуваркина. Бесплатное пользование муниципальным паркингом устанавливается в выходные и праздничные дни, а также с 19:00 до 08:00. Прокурор также предусмотрел дни, на которые перенесли выходные. Бесплатный въезд на 20 минут предоставляется на парковочные места, которые организованы рядом со спортивными, образовательными, медицинскими объектам, культурными организациям, органами государственной власти и местного самоуправления, а также возле МФЦ.

Бесплатное пользование парковками устанавливается для инвалидов и участников ВОВ, родителям из многодетных семей, участникам СВО и другим категориям граждан. При этом инициативой регионального прокурора запрещается создание платных парковок на землях, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Депутаты приняли законопроект в двух чтениях с учётом предложенных на комитете по экономической политике и развитию инфраструктуры Заксобрания. Тогда парламентарии попросили прокуратуру внести категорию «ветераны ВОВ» в законопроект. Шуваркина отмечала, что законопроект составляли с оговоркой на Социальный кодекс Калининградской области, где прописано понятие участника Великой Отечественной войны. Ещё одним поводом для дискуссий у депутатов стало время бесплатного въезда на парковки возле МФЦ. Председатель комитета Валерий Макаров тогда заявил, что к вопросу отведённых минут можно будет вернуться позже.

Первые пять платных муниципальных парковок начали свою работу в мае 2024 года. Как выяснил «Новый Калининград» в июля, платный паркинг оказался невостребованным — автомобилисты по тем или иным причинам отказываются пользоваться стоянками. Пресс-служба администрации города сообщила, что за два с половиной месяца деятельности платных муниципальных парковок бюджет Калининграда заработал 792 802 рубля.