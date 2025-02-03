Шлыков: перевыпуск льготных проездных карт можно сделать лишь в одном месте (фото)

Шлыков: перевыпуск льготных проездных карт можно сделать лишь в одном месте (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Образование очереди из льготников перед офисом Центра организации движения и пассажирских перевозок было практически неизбежным. О том, почему городским властям не удалось её предотвратить, в понедельник, 3 февраля, сообщил первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков. По его словам, перевыпуск проездных карт пока возможен лишь в одно месте.

«У нас организована выдача карточек и перевыпуск карточек в защищённой сети, в защищённой сегменте, — сообщил Шлыков. — Это специально выделенное помещение, где стоит соответствующее оборудование и системы защиты, которые не подвержены взлому. И такое место организовано только в этом учреждении, в Центре организации пассажирских перевозок. Там нужны ViPNet-координаторы, это уже техническая часть, и это всегда было в одном месте, потому что так требует система защиты».

3 февраля к половине второго часа дня перевыпуск карт, как уверяет Шлыков, совершили 750 человек. Из-за большого скопления людей горвласти организовали чай горячий и подогнали к офису ЦОДИПП «тёплый автобус». К слову, последним жители практически не пользовались, так как боялись пропустить место в очереди.

Шлыков также напомнил, что льготные проездные карты ввели ровно пять лет назад. И тогда они были в сжатые сроки оформлены большим количеством людей. Именно поэтому начало февраля было ознаменовано очередью на улице Гагарина.

Также чиновник сообщил, что стоимость месячного льготного проезда варьируется от 300 до 750 рублей в зависимости от уровня льготы (федеральной либо муниципальной).

Всего процедуру переоформления, как сообщал Шлыков, должны пройти около 5000 человек.

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